На территории области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 2 человека погибли и 2 травмированы.

На территории области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 2 человека погибли и 2 травмированы.1. Александровский районПо предварительной информации, 14.04.2018 г. в период времени с 01:00 по 06:10 на 103 км автодороги М-8 – Холмогоры водитель автомобиля ВАЗ – 211540, 1966 г.р., при движении со стороны г. Москвы в сторону г. Ярославля, допустил съезд в левый кювет по ходу движения и опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.2. Муромский районПо предварительной информации, 14.04.2018 г. в 05:42 в г. Муром на улице Куйбышева напротив дома 36 водитель автомобиля ССАНГ ЕНГ АКТИОН, 1995 г.р., в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на опору рекламного щита. В результате ДТП водитель автомобиля ССАНГ ЕНГ АКТИОН, с диагнозом: резанные раны лица, ушиб задней левой поверхности грудной клетки – амбулаторно.3. Кольчугинский районПо предварительной информации, 14.04.2017 г. в 20:55 на 58 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики» водитель автомобиля Опель – Корса, женщина 1954 г.р., допустила наезд на пешехода, 1940 г.р., который двигался по проезжей части, в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.4. Фрунзенский районПо предварительной информации, 14.04.2018 г. в 22:45 в г. Владимир на улице Добросельская напротив дома 219 водитель автомобиля Рено-Флюенс, 1995 г.р., допустил съезд с проезжей дороги, где совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП пассажир автомобиля Рено-Флюенс, 1992 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб мягких тканей головы, грудной клетки, левого коленного сустава – амбулаторно.