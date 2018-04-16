На территории области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 2 человека погибли и 5 травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 2 человека погибли и 5 человек травмированы. Выявлено 19 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Муромский районПо предварительной информации, 15.04.2018 г. в 05:45 в г. Муром на проезде Куйбышева у дома 6 водитель автомобиля Рено – Сандеро, 1976 г.р., выехал за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на трубопровод. В результате ДТП водитель автомобиля с диагнозом: перелом левой конечности, перелом левой руки, ушибленная рана правой голени – амбулаторно.2. Ленинский районПо предварительной информации, 15.04.2018 г. в 07:00 в г.Владимире на проспекте Ленина у дома 30 водитель автомобиля Рено – Логан, 1983 г.р., выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автомобилем Шкода – Йети под управлением водителя, 1970 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля Шкода – Йети, 1948 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ - после оказания медицинской помощи отпущен из травмпункта г. Владимира.3.Гусь – Хрустальный районПо предварительной информации, 15.04.2018 г. в 08:00 на 1 км автодороги Палищи-Мокрое водитель автомобиля Фольксваген-Пассат, 1978 г.р., совершил съезд в правый кювет по ходу движения и опрокидывание. В результате ДТП: водитель и пассажир автомобиля, 1982 г.р., от полученных травм скончались на месте происшествия.4.Муромский районПо предварительной информации, 15.04.2018 г. в 10:30 на 86 км автодороги Касимов-Муром-Нижний Новгород водитель автомобиля ВАЗ – 11183, 1955 г.р., не выдержал необходимый боковой интервал до движущегося во встречном направлении автомобиля «ВАЗ-11193» под управлением водителя, 1994 г.р. В результате столкновения боковыми зеркалами, стекло зеркала автомобиля ВАЗ-11193 разбилось и осколок попал в левую щёку пассажира, 1991 г.р., причинив телесные повреждения.5.Ленинский районПо предварительной информации, 15.04.2018 г. в 17:50 в г.Владимир на улице Нижняя Дуброва у дома 22 водитель автомобиля Мицубиси – Лансер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при проезде регулируемого перекрестка на разрешающий сигнал светофора и осуществляя поворот налево, выехал на тротуар, где совершил наезд на наезд на 2-х пешеходов, которые стояли возле регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП: пешеход, 1962 г.р. и пешеход, 1965 г.р. госпитализированы в БСП г. Владимира.