Министр обороны США предложил президенту Дональду Трампу три варианта военной операции в Сирии, которая должна была стать ответом на предполагаемую химическую атаку Башара Асада. Самый агрессивный план предполагал атаку на российские противоракетные системы.

Министр обороны США предложил президенту Дональду Трампу три варианта военной операции в Сирии, которая должна была стать ответом на предполагаемую химическую атаку Башара Асада. Самый агрессивный план предполагал атаку на российские противоракетные системы.Первый вариант развития событий подразумевал нанесение удара по объектам, которые могли быть использованы для производства химического оружия. Второй добавлял к этому исследовательские лаборатории и командные центры сирийских войск. Соглаcно третьему плану, под атаку попадали российские ПВО, при этом гибель президента Асада и сотрудников его администрации исключалась.Сообщается, что Трамп уступил доводам министра обороны и выбрал первый вариант, который считался самым умеренным. Изначально президент США был настроен на самый жесткий сценарий удара, передает .Напомним 14 апреля США, Франция и Великобритания атаковали сирийские объекты, которые имели отношение к химической программе. Однако в Сирии и российском Минобороны заявляли о большем количестве целей. По словам Трампа, был поражен научный центр, разрабатывавший химоружие, а также склад, где хранились запрещенные вещества. В операции участвовала авиация Британии и Франции, крылатые ракеты запускались с американских кораблей.