В магазине Google Play размещено свыше 3,3 тысячи приложений, которые следят за онлайн-активностью детей. Как выяснила команда исследователей PET Symposium, трекинг происходит без ведома родителей, что нарушает законы США.

В магазине Google Play размещено свыше 3,3 тысячи приложений, которые следят за онлайн-активностью детей. Как выяснила команда исследователей PET Symposium, трекинг происходит без ведома родителей, что нарушает законы США.Всего было изучено 5855 Android-приложений, размещенных в Google Play в рамках программы Designed for Families ("Приложения для всей семьи"). Эти приложения, доступные в спецразделе магазина, рассчитаны на детей младше 13 лет и отмечены как одобренные для использования в кругу семьи.Как выяснилось, 28% приложений запрашивали "доступ к конфиденциальным данным, защищенным настройками Android", 73% — "передавали конфиденциальные данные через интернет", пишет Engadget со ссылкой на доклад. 256 программ собирали геолокационные данные, 107 — адреса электронной почты владельца устройства, 10 — телефонные номера.Более того, 1100 приложений передавали постоянные идентификаторы (используются для создания таргетированной рекламы), 2281 — рекламные идентификаторы Android, что запрещено Законом о защите личных сведений детей в Интернете (COPPA). По словам исследователей, "ни одно из этих приложений не получило доказуемого родительского согласия".∎Эксперты предостерегли об опасности детских смарт-часов читайте такжеВ то же время фактов злоупотребления накопленными данными зафиксировано не было. Как отмечает Engadget, информация могла собираться автоматизированным способом, а разработчики могли не знать о требованиях, предъявляемых федеральным законом США.