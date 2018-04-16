Акционеры российского автомобильного гиганта назначили нового президента компании. Отныне управлять тольяттинским АвтоВАЗом будет топ-менеджер Renault из Румынии, который сменит Николя Мора.
<a href="http://33live.ru/novosti/16-04-2018-u-avtovaza-poyavilsya-novyj-prezident.html" target="_blank">У АвтоВАЗа появился новый президент</a> - Акционеры российского автомобильного гиганта назначили нового президента компании. Отныне управлять тольяттинским АвтоВАЗом будет топ-менеджер Renault из Румынии, который сменит Николя Мора.
[url=http://33live.ru/novosti/16-04-2018-u-avtovaza-poyavilsya-novyj-prezident.html]У АвтоВАЗа появился новый президент[/url] - Акционеры российского автомобильного гиганта назначили нового президента компании. Отныне управлять тольяттинским АвтоВАЗом будет топ-менеджер Renault из Румынии, который сменит Николя Мора.