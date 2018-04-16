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Акционеры российского автомобильного гиганта назначили нового президента компании. Отныне управлять тольяттинским "АвтоВАЗом" будет топ-менеджер Renault из Румынии, который сменит Николя Мора.

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