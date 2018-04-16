Ученые из Университета Клермонта выяснили, почему люди постоянно загромождают свое жилое или рабочее пространство и лишь спустя время наводят в нем порядок. По словам экспертов, такая прокрастинация повышает настроение и улучшает самочувствие.
Ученые из Университета Клермонта выяснили, почему люди постоянно загромождают свое жилое или рабочее пространство и лишь спустя время наводят в нем порядок. По словам экспертов, такая прокрастинация повышает настроение и улучшает самочувствие.
Беспорядок в разной степени сопровождает любое пространство, где человек проводит продолжительное время. Сначала мы будто бы не замечаем этого, но в какой-то момент наступает точка кипения.
Особенно это характерно для весны, когда все выходят из длительной зимней спячки и внезапно осознают, что их дома и офисы завалены множеством лишних вещей. Иными словами, они вдруг особенно отчетливо видят, что их жилища захламлены, пишет .
Этот беспорядок нельзя буквально назвать мусором, но он значительно загромождает пространство. Эксперты советуют периодически и хотя бы понемногу разбирать "завалы", ведь современный человек не может основательно уделять этому свое время.
Вещи, создающие ощущение хаоса, должны найти свое законное место в шкафу, кладовке или гараже. Необходимо переместить остатки "загромождающих гор" в места, где вы не сможете их увидеть. Что-то придется раздать, подарить, а что-то просто-напросто выбросить.