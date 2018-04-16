Две школьницы из Омской области возмутили общественность своей выходкой. Они снимали на телефон, как жарят крабовое мясо на Вечном огне, и транслировали происходящее в соцсетях.
Две школьницы из Омской области возмутили общественность своей выходкой. Они снимали на телефон, как жарят крабовое мясо на Вечном огне, и транслировали происходящее в соцсетях.
Кадры скандального видео
сначала появились в сообществе "Подслушано в Таре" в соцсети
"ВКонтакте". На них видно, как неизвестные люди жарят на палочках
крабовое мясо, находясь на мемориале. "Из серии неблагодарные люди.
Скажите, как так можно, куда родители смотрят? Неужели в школе не учат никаким
ценностям?", – написал анонимный автор поста.
Позже удалось установить автора видеоролика
– им оказалась 16-летняя школьница. Также вместе с ней, судя по описанию, находилась еще одна девочка 12-ти лет. Оперативно связаться с нарушителями порядка не
удалось, передает "ngs55.ru".
После того как пост с кадрами пикника на Вечном огне начали обсуждать,
администратору паблика "Подслушано в Таре 16+" написала девушка и попросила
удалить пост, но получила отказ. На это она предложила 100 рублей за имя человека, который опубликовал скриншот записи.
Позже в администрации Тарского района рассказали, с одной из девушек – 12-летней ученицей – уже побеседовали. Глава Тарского района Евгений Лысаков написал заявление в
полицию. Более того, он уточнил, что родственники девочек были участниками
Великой Отечественной войны.
"Одна из них отличница, активистка, в школе висит на Доске почета.
Поговорили с ней – она ничего не осознает, не понимает и никак не объясняет.
Это самое страшное. Мама ее не может с ней справиться. Отец уезжает на вахты.
Сегодня со второй девочкой будут беседовать, по ней пока нет информации", – рассказал замглавы Тарского района по социальным вопросам. Он добавил, что раньше на памятник была направлена камера
видеонаблюдения, но позже ее почему-то убрали. Правоорханители Омской области проводят проверку по поступившей информации.