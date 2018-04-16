Две школьницы из Омской области возмутили общественность своей выходкой. Они снимали на телефон, как жарят крабовое мясо на Вечном огне, и транслировали происходящее в соцсетях.

Две школьницы из Омской области возмутили общественность своей выходкой. Они снимали на телефон, как жарят крабовое мясо на Вечном огне, и транслировали происходящее в соцсетях.Кадры скандального видеосначала появились в сообществе "Подслушано в Таре" в соцсети"ВКонтакте". На них видно, как неизвестные люди жарят на палочкахкрабовое мясо, находясь на мемориале. "Из серии неблагодарные люди.Скажите, как так можно, куда родители смотрят? Неужели в школе не учат никакимценностям?", – написал анонимный автор поста.Позже удалось установить автора видеоролика– им оказалась 16-летняя школьница. Также вместе с ней, судя по описанию, находилась еще одна девочка 12-ти лет. Оперативно связаться с нарушителями порядка неудалось, передает "ngs55.ru".После того как пост с кадрами пикника на Вечном огне начали обсуждать,администратору паблика "Подслушано в Таре 16+" написала девушка и попросилаудалить пост, но получила отказ. На это она предложила 100 рублей за имя человека, который опубликовал скриншот записи.Позже в администрации Тарского района рассказали, с одной из девушек – 12-летней ученицей – уже побеседовали. Глава Тарского района Евгений Лысаков написал заявление вполицию. Более того, он уточнил, что родственники девочек были участникамиВеликой Отечественной войны."Одна из них отличница, активистка, в школе висит на Доске почета.Поговорили с ней – она ничего не осознает, не понимает и никак не объясняет.Это самое страшное. Мама ее не может с ней справиться. Отец уезжает на вахты.Сегодня со второй девочкой будут беседовать, по ней пока нет информации", – рассказал замглавы Тарского района по социальным вопросам. Он добавил, что раньше на памятник была направлена камеравидеонаблюдения, но позже ее почему-то убрали. Правоорханители Омской области проводят проверку по поступившей информации.