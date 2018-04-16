Сегодня 16 апреля известный шоумен Иван Ургант празднует
свое 40-летие. Друг артиста, режиссер Александр Олейников, рассказал, как однажды
ему удалось присутствовать на странных именинах телеведущего.
Сегодня 16 апреля известный шоумен Иван Ургант празднует
свое 40-летие. Друг артиста, режиссер Александр Олейников, рассказал, как однажды
ему удалось присутствовать на странных именинах телеведущего.
"Помню, у Вани был очередной день рождения, но отмечать не
хотел из-за работы – в то время часто давал концерты как музыкант Гриша Ургант,
и ему предложили солидную сумму за выступление на корпоративе в закрытом
ресторане. Якобы именинница – его давняя фанатка. От заработка Ваня не
отказался", – начал повествование Олейников.
"В назначенный день приехал вовремя, начал готовиться к
выходу. На сцену Ваньку вызвали под бурные овации. Вышел к зрителям и замер:
гости сидели в масках. Ну, у всех свои прихоти… Начал петь. Во время одной из
песен ведущий скомандовал показать лица. Тут Ургант чуть не выронил микрофон из
рук. За столами сидели друзья, супруга и дети. Тайно от мужа Наташа
организовала праздник. Ваня был в шоке, даже мат проскочил. Он не смог
закончить – эмоции взяли верх. Праздник отметили очень весело!", – цитирует режиссера
журнал .
Добавим, что Иван Ургант уже более 10 лет женат на своей однокласснице
Наталье Кикнадзе. У пары четверо детей.
Дети Натальи от первого брака Нико и Эрика и общие дочери Нина и Валерия.
Кстати, телеведущий
недавно признался, что его двухлетняя дочь Валерия всерьез увлечена свинкой
Пеппой. "В жизнь мою пришли свиньи. Я понимаю, что мои родственники в
Израиле сейчас забудут мое имя, но это так. Младшая дочь увлечена историями про
свинку Пеппу. Потому что там есть и папа Свин, и мама Свин, конечно, Пеппа и ее
младший брат Джордж, мой любимчик. Джордж – единственный вменяемый человек
во всей этой компании, у него нормальное имя и все шансы вырасти во что-то
приличное. В общем, мы сейчас активно следим за этими приключениями", –
откровенно высказался шоумен.