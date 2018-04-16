Сегодня 16 апреля известный шоумен Иван Ургант празднует свое 40-летие. Друг артиста, режиссер Александр Олейников, рассказал, как однажды ему удалось присутствовать на странных именинах телеведущего.

Сегодня 16 апреля известный шоумен Иван Ургант празднуетсвое 40-летие. Друг артиста, режиссер Александр Олейников, рассказал, как однаждыему удалось присутствовать на странных именинах телеведущего."Помню, у Вани был очередной день рождения, но отмечать нехотел из-за работы – в то время часто давал концерты как музыкант Гриша Ургант,и ему предложили солидную сумму за выступление на корпоративе в закрытомресторане. Якобы именинница – его давняя фанатка. От заработка Ваня неотказался", – начал повествование Олейников."В назначенный день приехал вовремя, начал готовиться квыходу. На сцену Ваньку вызвали под бурные овации. Вышел к зрителям и замер:гости сидели в масках. Ну, у всех свои прихоти… Начал петь. Во время одной изпесен ведущий скомандовал показать лица. Тут Ургант чуть не выронил микрофон изрук. За столами сидели друзья, супруга и дети. Тайно от мужа Наташаорганизовала праздник. Ваня был в шоке, даже мат проскочил. Он не смогзакончить – эмоции взяли верх. Праздник отметили очень весело!", – цитирует режиссеражурнал .Добавим, что Иван Ургант уже более 10 лет женат на своей одноклассницеНаталье Кикнадзе. У пары четверо детей.Дети Натальи от первого брака Нико и Эрика и общие дочери Нина и Валерия.Кстати, телеведущийнедавно признался, что его двухлетняя дочь Валерия всерьез увлечена свинкойПеппой. "В жизнь мою пришли свиньи. Я понимаю, что мои родственники вИзраиле сейчас забудут мое имя, но это так. Младшая дочь увлечена историями просвинку Пеппу. Потому что там есть и папа Свин, и мама Свин, конечно, Пеппа и еемладший брат Джордж, мой любимчик. Джордж – единственный вменяемый человекво всей этой компании, у него нормальное имя и все шансы вырасти во что-топриличное. В общем, мы сейчас активно следим за этими приключениями", –откровенно высказался шоумен.