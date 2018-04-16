Ольга Орлова сбежала из Дома-2 не выдержав бесконечного потока вранья и пустословия. Телеведущая демонстративно покинула съемочную площадку реалити-шоу.

Ольга Орлова сбежала из "Дома-2" не выдержав бесконечногопотока вранья и пустословия. Телеведущая демонстративно покинула съемочнуюплощадку реалити-шоу.Член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукянзаявил Dni.Ru, что этот печальный исход был вполне ожидаем. По мнению специалиста телеведущаябольше не могла наступать на горло себе и своим принципам, поэтому пожертвовала возможностью стабильно появлятьсяв эфире и хорошим заработком."Ольга Орлова удивительно долго продержалась в шоу, вкотором ее не ждал по сути никто в качестве ведущей. То, что Ольга сказала о"Доме-2", что это сплошное вранье и фикции, этим она безусловно неоткрыла Америку. Орлова производит впечатление искреннего человека, которыйпостоянно подобную грязь месить просто не готов, даже за очень большие деньги.Рано или поздно она должна была уйти с "Дома-2", это явно не ее место",- сообщил Манукян.Специалист уверен, что проект пора свернуть, а участников-лоботрясовнеобходимо отправить восвояси. "Однако мне кажется, что всем этим бездельникамуже давно пора разойтись по домам, а шоу пора закрывать. Это не "Что? Где?Когда?". Там думать не учат", – заявил эксперт.Напомним, что ведущая Ольга Орлова сбежала со съемочной площадки городскихквартир "Дома-2". Демонстративно собрав свои вещи из гримерки, она покинула проект. Ееколлега Андрей Черкасов пытался спасти ситуацию и уговаривал коллегу остаться, нота была полна решимости."Я не могу приходитьна шоу и разбирать здесь какие-то провокации. Мне, честно, просто стыдно.Ребята, я извиняюсь. Зачем мне разбирать провокации Сороки? Не хочу! Надоелопросто. Я абсолютно спокойна, но ухожу", – кричала взбешенная Орлова. Пока не известно, что именно так разозлило телеведущую.