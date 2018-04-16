Их хранят в течение двух суток

В 2018 году 10 больниц Костромской области будут принимать клещей: список.В лабораториях их хранят в течение двух суток. При обнаружении на теле клеща его необходимо немедленно удалить. Членистоногое поместите в сухой и чистый контейнер вместе с салфеткой или ватой, смоченной водой. До отправки в лабораторию его можно хранить в холодильнике.Где принимают клещей?Городская больница Костромыг. Кострома, ул. Профсоюзная, д.1034-03-12; 41-31-51Буйская центральная районная больницаг. Буй, ул. 9 Января, д.42(49435) 4-29-72Волгореченская городская больницаг. Волгореченск, ул. Пионерская, д. 5/7(49435) 3-17-64Галичская окружная больницаг. Галич, ул. Фестивальная, д.38(49437)2-26-94(49437) 2-10-05(49437) 7-14-03Мантуровская окружная больницаг. Мантурово, ул. Больничная, д.2(49446) 3-41-03Нейская районная больницаг. Нея, Больничный городок(49444) 3-11-45(49444) 3-21-40Нерехтская центральная районная больницаг. Нерехта, ул. Красноармейская, д.40(49431) 7-53-22Шарьинская окружная больницаг. Шарья, 2-ой Микрорайон, д.5(49449) 5-42-87(49449) 5-78-52ООО «НовЛаб»г. Кострома, ул.Симановского, 5а31-40-16г. Кострома, Давыдовский-3, д.28a41-69-11г. Кострома, ул. Заволжская, д.21943-07-11Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской областиг. Кострома, ул. Свердлова, д.2351-61