Их хранят в течение двух суток
В 2018 году 10 больниц Костромской области будут принимать клещей: список.
В лабораториях их хранят в течение двух суток. При обнаружении на теле клеща его необходимо немедленно удалить. Членистоногое поместите в сухой и чистый контейнер вместе с салфеткой или ватой, смоченной водой. До отправки в лабораторию его можно хранить в холодильнике.
Где принимают клещей?
Городская больница Костромы
г. Кострома, ул. Профсоюзная, д.10
34-03-12; 41-31-51
Буйская центральная районная больница
г. Буй, ул. 9 Января, д.42
(49435) 4-29-72
Волгореченская городская больница
г. Волгореченск, ул. Пионерская, д. 5/7
(49435) 3-17-64
Галичская окружная больница
г. Галич, ул. Фестивальная, д.38
(49437)2-26-94
(49437) 2-10-05
(49437) 7-14-03
Мантуровская окружная больница
г. Мантурово, ул. Больничная, д.2
(49446) 3-41-03
Нейская районная больница
г. Нея, Больничный городок
(49444) 3-11-45
(49444) 3-21-40
Нерехтская центральная районная больница
г. Нерехта, ул. Красноармейская, д.40
(49431) 7-53-22
Шарьинская окружная больница
г. Шарья, 2-ой Микрорайон, д.5
(49449) 5-42-87
(49449) 5-78-52
ООО «НовЛаб»
г. Кострома, ул.Симановского, 5а
31-40-16
г. Кострома, Давыдовский-3, д.28a
41-69-11
г. Кострома, ул. Заволжская, д.219
43-07-11
Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области
г. Кострома, ул. Свердлова, д.23
51-61