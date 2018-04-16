Потерпевший обнаружил, что неизвестный тайно похитил из сейфа в номере гостиницы денежные средства в различной валюте...

Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в краже денежных средств из сейфа в номере гостиницы.В дежурную часть ОМВД России по Красносельскому району поступило заявление от приезжего о краже денежных средств из номера в гостинице.Сотрудники полиции установили, что потерпевший, проживая в одной из гостиниц на Верхней Красносельской улице, пригласил в гости молодого человека, с которым познакомился в интернете. После его ухода заявитель обнаружил, что неизвестный тайно похитил из сейфа в номере денежные средства в различной валюте. Материальный ущерб составил около 95 тысяч рублей.Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали в Новоясеневском проезде подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина, проживающий в столице.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495)600-15-61