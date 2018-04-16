Вокруг Вальтера Соломенцева - экс-священника и отца маленьких детей, бросившего семью, чтобы стать телезвездой, вновь бушуют нешуточные страсти. Теперь он угрожает убийством девушке, в которую влюбился на реалити-шоу. В эфире программы Прямой эфир знакомые говорят, что в Вальтера вселился бес.

Вокруг Вальтера Соломенцева — бывшего священника и отца двух маленьких детей, бросившего семью ради того, чтобы стать телезвездой, вновь бушуют нешуточные страсти.Четыре месяца назад в студии программы "Прямой эфир" его беременная жена Галина на коленях умоляла девушку Олесю Лисовскую, в которую он влюбился на популярном телепроекте, не разрушать их семью.Тогда Олеся только посмеялась над женой Соломенцева, а он и вовсе назвал ее "проституткой", обвинив в связи с неким "монахом".Теперь Олеся рыдает сама: Вальтер бросил ее, испортил ее вещи и угрожает расправой. Она признается, что теперь у нее "открылись глаза", она боится этого человека и даже написала заявление в полицию, поскольку бывший священник поднял на нее руку.Девушка говорит, что после ссоры Вальтер опубликовал ее интимные фото, стал присылать ей смс с угрозами, а также звонить ее родителям и говорить, что перережет их дочери горло.Кроме того, по ее словам, бывший возлюбленный уничтожил ее ноутбук, сжег дипломы, разрезал платья и туфли. Вальтер же утверждает, что это он – жертва женщин — "блудниц": якобы сначала жена ему изменила, а теперь и Олеся.Это, однако, не помешало Вальтеру сначала вернуться домой и дать надежду жене, что будет присутствовать при родах. Но появившись в студии "Прямого эфира" Соломенцев вновь начал говорить о своей страстной любви к Олесе.Когда в студии появился адвокат девушки, то начавшийся скандал перерос в настоящую драку.Знакомые считают Вальтера агрессором и маньяком, в которого временами " будто вселяется бес".Правда ли Олесе угрожает расправа влюбленного психопата, будет ли возбуждено в его отношении уголовное дело, или же его нужно лечить? И что говорят о Соломенцеве его другие любовницы? Ответы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".