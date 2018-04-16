Руководитель акции, направленной против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, депутат Никол Пашинян со своими сторонниками пытался прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки.

Руководитель акции, направленной против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, депутат Никол Пашинян со своими сторонниками пытался прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки.Как передает РИА Новости, получив отпор, демонстранты подостыли. Тем более, что стражи порядка пообещали применить в случае повторения спецсредства.Одного из лидеров оппозиционной акции депутата Сасуна Микаэляна полицейские предупредили, чтобы он отвел людей от парламента, иначе всех жестко разгонят.По данным ТАСС, количество митингующих, которые во главе с Пашиняном пытались прорваться к зданию парламента, насчитывается несколькими тысячами.Сам он заявил СМИ, что вместе с коллегами идет на работу, "а остальные люди пойдут со мной". На это полицейские заявили, что это провокация.17 апреля в парламенте Армении пройдет голосование по выборам нового премьер-министра республики. Правящая Республиканская партия страны выдвинула на эту должность кандидатуру Сержа Саргсяна, который 9 апреля завершил 10-летнее пребывание на посту президента страны. Оппозиция активно протестует и проводит акции протеста с целью сорвать избрание.