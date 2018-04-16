Мероприятие посвящено Дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.

В преддверии Дня ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, 14 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» Александровского района прошла открытая Спартакиада, посвященная этому празднику.Организованы соревнования Советом ветеранов ОМВД России по Александровскому району совместно с отделом по физической культуре, спорту и туризму администрации района. В мероприятии приняли участие сотрудники и ветераны ОМВД по Киржачскому, Кольчугинскому и Александровскому районам. Мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни, сплочение ветеранского движения и поддержание престижа службы в МВД России.Перед началом соревнований начальник Александровского ОМВД Виталий Макаров тепло поприветствовал гостей и пожелал всем удачи.Участникам было предложено пройти четыре этапа: пулевая стрельба из пневматической винтовки, дартс, настольный теннис и плавание. Отдельно проходил шахматный турнир.В судейскую коллегию вошли: главный судья Спартакиады – председатель александровского Совета ветеранов - Александр Анисимов, секретарь – начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации Александровского района – Ольга Данилова, а также судейская бригада ФОК «Олимп».Мероприятие прошло в дружеской, позитивной атмосфере, ветераны не отставали от молодежи, все показали себя достойно и выразили надежду на дальнейшие встречи на спортивной арене.Подводя итоги соревнования, к участникам обратился начальник ОМВД России по Александровскому району Виталий Макаров. Он поздравил собравшихся с наступающим праздником, пожелал бодрости, здоровья и всегда оставаться в строю. С заключительным словом выступила также Ольга Данилова, она поблагодарила всех за участие и отметила важность проведения подобных мероприятий.Александр Анисимов объявил победителей:в командном зачете по Спартакиаде места распределились следующим образом:1 место – ветераны ОМВД России по Александровскому району – коллектив физической культуры 1,2 место – команда ОМВД России по Александровскому району,3 место – ОМВД России по Киржачскому району и ветераны МВД,4 место - ветераны ОМВД России по Александровскому району – коллектив физической культуры 2,5 место – ветераны ОМВД России по Кольчугинскому району;в командном зачете по настольному теннису:1 место – ОМВД России по Киржачскому району и ветераны МВД,2 место – ветераны ОМВД России по Александровскому району – коллектив физической культуры 1,3 место - команда ОМВД России по Александровскому району;в личном зачете:стрельба из пневматической винтовки:1 место – Спиридонов Андрей Геннадьевич (ветераны ОМВД России по Александровскому району КФК 1),2 место – Малов Евгений Сергеевич (команда ОМВД России по Александровскому району),3 место – Воронок Александр Григорьевич (ветераны ОМВД России по Александровскому району КФК 2),дартс:1 место – Бибин Алексей Викторович (ветераны ОМВД России по Александровскому району КФК 2),2 место – Ярощук Владимир Михайлович (ОМВД России по Киржачскому району и ветераны МВД),3 место – Синицын Максим Николаевич (команда ОМВД России по Александровскому району);плавание:1 место – Чуб Виктор Владимирович (ветераны ОМВД России по Александровскому району КФК 1),2 место – Бабашов Юрий Михайлович (ОМВД России по Киржачскому району и ветераны МВД),3 место – Спиридонов Андрей Геннадьевич (ветераны ОМВД России по Александровскому району КФК 1).