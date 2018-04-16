Авария произошла в четверг, 12 апреля

В Гусь-Хрустальном районе иномарка вылетела в кювет: двое погибших.Как сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области, авария произошла в четверг, 12 апреля, около 8 утра. На трассе Мокрое - деревня Ильечево - деревня Будевиче водитель, находясь за рулем иномарки Volkswagen Passat, неправильно выбрал скоростной режим. В результате он потерял управление, и машина вылетел в кювет.Водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия. Автомобиль смяло, как консервную банку: от него практически ничего не осталось. Данные о втором пассажире уточняются.