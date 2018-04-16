Мужчина погиб от полученных ожогов

В Костроме СК возбудил дело по факту смерти пациента наркодиспансера.Инцидент произошел 9 апреля, в больнице на Красной Слободе. Один из пациентов хотел освободиться от ремней, которыми его пристегнули врачи. Мужчина начал водить по ним зажигалкой. В результате он поджег матрас. Огонь начал распространяться по палате. В результате в учреждении сработала сигнализация.Из 20 пациентов серьезные повреждения получил один человек. Его увезли в реанимацию. В результате 13 апреля мужчина скончался в больнице. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».