Пожары происходят каждый день

В Коврове неизвестные поджигают мусорные контейнеры.Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области, один из инцидентов произошел утром в воскресенье, 15 апреля, около 10 часов. Пожарные тушили контейнеры возле дома №44 на улице Пушкина.Второе сообщение поступило в ведомство рано утром в понедельник, 16 апреля, около 5 часов. На сей раз горела площадка возле дома №35 на улице Пугачева. Пожар удалось потушить за 15 минут.Сейчас спасатели устанавливают причины возгораний мусора.