16.04.2018

2018-04-16 22:05:26

В Москве эвакуировали общежитие университета

Жильцов общежития МГТУ имени Баумана на 7-й Парковой улице на западе Москвы эвакуировали из-за сработвашей в здании пожарной сирены, говорится в сообщении сообщества "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК".На снимках с места видно множество людей, стоящих у дома. Подробности произошедшего устанавливаются.