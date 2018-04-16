В рамках масштабной программы реновации ветхого жилого фонда в Москве будут построены сотни километров новых дорог. Об этом рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

В рамках масштабной программы реновации ветхого жилого фондав Москве будут построены сотни километров новых дорог. Об этом рассказал главастройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.По его словам, при проектировании новых кварталов, которыепоявятся на месте устаревших хрущевок, большое внимание уделяется вопросамтранспортного обеспечения. "Предполагается строительство несколько сотенкилометров дорог и внутриквартальных проездов", – сказал он.Хуснуллин выразил уверенность, что новая дорожная сетьзначительно улучшит транспортную ситуацию в городе. "Это будут хоть и небольшие, а локальные трассы, но очень важны для создания районных связей", -подчеркнул руководитель городского стройкомплекса.Стоит отметить, что новые кварталы по программе реновациибудут создаваться в соответствии с концепцией "двор без машин".Приватная дворовая территория будет отдана людям. Там появятся полноценные зоныотдыха с детскими площадками, тренажерами, скамейками, зелеными насаждениями,пешеходными и велосипедными дорожками.В кварталах реновации появятся новые пешеходные связи, атакже маршруты общественного и личного транспорта. "При проектированиимикрорайонов мы сразу понимаем, сколько там будут жить человек, сколько из нихбудут ходить пешком, сколько будут ездить на общественном транспорте, сколькодолжно быть машин", – сказал ранее Хуснуллин.Реновация ветхого жилья в Москве – один из крупнейшихградостроительных проектов не только в России, но и во всем мире. В нее попалидома первого периода индустриального домостроения, которые были построены в1950-1960-х годах прошлого столетия. Всего в списке реновации находится 5171ветхое здание.Первые переселенцы начали переезжать в новое жилье уже вфеврале этого года. Старт реновации был дан в районе Северное Измайлово. Жильцыдвух пятиэтажек на улице Константина Федина переехали в новый домкомфорт-класса на 5-й Парковой.В среднем новые квартиры больше старых на 20квадратных метров, в них выполнена отделка, установлена вся сантехника исистемы. Новое, комфортабельное жилье с полной отделкой и увеличеннойплощадью получат еще тысячи семей.