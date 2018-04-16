24-26 апреля 2018 года в самом центре Москвы – в Экспоцентре на Красной Пресне – пройдет Большой Медиа-Коммуникационный Форум (БМКФ 2018)
24-26 апреля 2018 года в самом центре Москвы – в Экспоцентре на Красной Пресне – пройдет Большой Медиа-Коммуникационный Форум (БМКФ 2018)
четвертый год
подряд проходит при партнерстве и на площадке одного из самых значительных
событий телекоммуникационной отрасли – выставки СВЯЗЬ 2018. Соорганизаторами
БМКФ 2018 выступают ЦВК "Экспоцентр" и РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций).
Работа Форума в течение
3 дней будет проходить в конференционных залах в несколько параллельных потоков.
Подобный формат даст каждому зарегистрированному посетителю возможность
свободно перемещаться из секции в секцию, следя за интересующими его темами и
.
Также
зарегистрированные участники Форума и Выставки смогут свободно перемещаться по
территории всего Экспоцентра, принимая участие в максимальном объеме
мероприятий в эти дни.
Связь,
Телеком, Медиа, Интернет
Можно считать, что с момента появления БМКФ – объединенное
мероприятие (СВЯЗЬ + МКФ) становится главным ежегодным проектом российской
отрасли связи, телеком-сегмента, высоких технологий и интернета.
Для организаций, принимающих
участие в проекте, БМКФ 2018 – уникальный формат взаимодействия сразу со
многими категориями участников (пользователи, представители интернет-бизнеса,
телеком-сегмента и медиа-бизнеса, представители профильных органов
государственной власти, представители СМИ и т.д.) А синергия с выставкой
"Связь" – дает целый набор уникальных возможностей для реализации любых
коммуникационных, маркетинговых и иных мероприятий.
Регистрация
на БМКФ 2018
По оценке Оргкомитета, в
Большом Медиа-Коммуникационном Форуме за 3 дня его работы примут участие более 3
000 человек.
Доступно бесплатное (льготное)
участие – для определенных групп участников (докладчики, партнеры, эксперты, представители
СМИ, представители профильных органов госвласти, студенты профильных ВУЗов, участники
прошлых лет).
Все что нужно, чтобы
стать участником БМКФ 2018 – пройти быструю онлайн-регистрацию с использованием
платформы RUNET–ID и
выбрать необходимый статус.
АPRЕЛЬ: все о PR и контент-менеджменте в ритейле
26 апреля 2018 г. в ЦВК “Экспоцентр” в
рамках БМКФ 2018 пройдет конференция о PR и контент-менеджменте в ритейле – АPRЕЛЬ. Спикеры
из "Эльдорадо", Ozon, РАЭК, "Совесть", Inventive Retail Group, “Ведомости” и др. поделятся
лучшими практиками и рекомендациями по построению эффективных внешних
коммуникаций.
В рамках конференции представители
ведущих игроков рынка ритейла и смежных отраслей расскажут о самых успешных
практиках применения инструментов PR
и контент-менеджмента. Участники конференции получат практические
рекомендации и ответы на самые актуальные вопросы от ведущих экспертов в
области PR и маркетинга. Кроме
того, АPRЕЛЬ – это также площадка для нетворкинга, где участники конференции
смогут наладить полезные контакты.