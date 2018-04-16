24-26 апреля 2018 года в самом центре Москвы – в Экспоцентре на Красной Пресне – пройдет Большой Медиа-Коммуникационный Форум (БМКФ 2018)

24-26 апреля 2018 года в самом центре Москвы – в Экспоцентре на Красной Пресне – пройдет Большой Медиа-Коммуникационный Форум (БМКФ 2018)четвертый годподряд проходит при партнерстве и на площадке одного из самых значительныхсобытий телекоммуникационной отрасли – выставки СВЯЗЬ 2018. СоорганизаторамиБМКФ 2018 выступают ЦВК "Экспоцентр" и РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций).Работа Форума в течение3 дней будет проходить в конференционных залах в несколько параллельных потоков.Подобный формат даст каждому зарегистрированному посетителю возможностьсвободно перемещаться из секции в секцию, следя за интересующими его темами иТакжезарегистрированные участники Форума и Выставки смогут свободно перемещаться потерритории всего Экспоцентра, принимая участие в максимальном объемемероприятий в эти дни.Связь,Телеком, Медиа, ИнтернетМожно считать, что с момента появления БМКФ – объединенноемероприятие (СВЯЗЬ + МКФ) становится главным ежегодным проектом российскойотрасли связи, телеком-сегмента, высоких технологий и интернета.Для организаций, принимающихучастие в проекте, БМКФ 2018 – уникальный формат взаимодействия сразу сомногими категориями участников (пользователи, представители интернет-бизнеса,телеком-сегмента и медиа-бизнеса, представители профильных органовгосударственной власти, представители СМИ и т.д.) А синергия с выставкой"Связь" – дает целый набор уникальных возможностей для реализации любыхкоммуникационных, маркетинговых и иных мероприятий.Регистрацияна БМКФ 2018По оценке Оргкомитета, вБольшом Медиа-Коммуникационном Форуме за 3 дня его работы примут участие более 3000 человек.Доступно бесплатное (льготное)участие – для определенных групп участников (докладчики, партнеры, эксперты, представителиСМИ, представители профильных органов госвласти, студенты профильных ВУЗов, участникипрошлых лет).Все что нужно, чтобыстать участником БМКФ 2018 – пройти быструю онлайн-регистрацию с использованиемплатформы RUNET–ID ивыбрать необходимый статус.АPRЕЛЬ: все о PR и контент-менеджменте в ритейле26 апреля 2018 г. в ЦВК “Экспоцентр” врамках БМКФ 2018 пройдет конференция о PR и контент-менеджменте в ритейле – АPRЕЛЬ. Спикерыиз "Эльдорадо", Ozon, РАЭК, "Совесть", Inventive Retail Group, “Ведомости” и др. поделятсялучшими практиками и рекомендациями по построению эффективных внешнихкоммуникаций.В рамках конференции представителиведущих игроков рынка ритейла и смежных отраслей расскажут о самых успешныхпрактиках применения инструментов PRи контент-менеджмента. Участники конференции получат практическиерекомендации и ответы на самые актуальные вопросы от ведущих экспертов вобласти PR и маркетинга. Крометого, АPRЕЛЬ – это также площадка для нетворкинга, где участники конференциисмогут наладить полезные контакты.