C 17 по 22 апреля на территории московского арт-пространства Винзавод состоится V независимый фестиваль документального кино Делай фильм. На нем покажут более 40 фильмов из разных стран. Вход на все дни события свободный.

C 17 по 22 апреля на территории московского арт-пространства "Винзавод" состоится V независимый фестиваль документального кино "Делай фильм". На нем покажут более 40 фильмов из разных стран. Вход на все дни события свободный.В программу пятого "Делай фильма" вошли документальные картины из России, Тибета, США, Австрии, Эстонии, Израиля, Румынии, Швеции, Канады и других стран.Фильмы фестиваля посвящены проблемам современного мира: домашнему насилию, правам женщин, войнам, а также стрит-арту, разработке независимых видеоигр, низовым гражданским инициативам по сохранению и защите своей среды обитания и другим острым вопросам.В программе фестиваля фильмы "Человек-тень", "Советские хиппи", "Терапия" и "Работа в России". О других лентах-участниках фестиваля можно узнать на официальном сайте "Делай фильма".Большинство показов будет сопровождаться дискуссиями с участием авторов фильмов фестиваля.Фестиваль "Делай фильм" продлится пять дней в Винтажном зале "Винзавода". Вход свободный, по предварительной регистрации.