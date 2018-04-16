Барокамера, в которой тренировался первый отряд советских космонавтов, исчезла с охраняемой стоянки в Строгино. Аппарат перевозили для реставрации, но к месту назначения его доставить не удалось.

Барокамера, в которой тренировался "первый отряд"советских космонавтов, исчезла с охраняемой стоянки в Строгино. Аппаратперевозили для реставрации, но к месту назначения его доставить не удалось.Экспонат Музея космонавтики под названием "Сурдобарокамера48" забрал на реставрацию мастер Анатолий Фабричников. Он временно оставилего на стоянке в Строгино.А увели камеру люди, которые также представилисьреставраторами – причем охранники стоянки даже не проверили у них документы. "Приехалидесять человек, представились мастерами, погрузили капсулу в грузовик, крикнули"Поехали!" и были таковы", – рассказал один из охранниковжурналистам.Сообщалось, что в этой барокамере тренировался "первыйотряд" – советские космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов и Георгий Гречко.Мастер Фабричников написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело. Онотметил, что готов забрать заявление, если злоумышленники вернут ценныйэкспонат, пишетТем временем в самом Музее космонавтики факт кражи подтвердили."Да, барокамеру действительно украли из реставрационного центра в Строгино.Сейчас ведется следствие, и все детали – это тайна следствия. Мы сами ждем,когда нам уже расскажут какие-либо подробности", – приводит словасотрудницы музея агентство "Москва".Правда, действительно ли это та самая камера, в которой некогдатренировались Гагарин и Титов, пока не подтверждено экспертизой. В настоящеевремя эксперты как раз работают над тем, чтобы определить автора, времяизготовления, материал. Процесс еще на завершен, так что дать однозначный ответспециалисты пока не могут.