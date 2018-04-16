Барокамера, в которой тренировался первый отряд
советских космонавтов, исчезла с охраняемой стоянки в Строгино. Аппарат
перевозили для реставрации, но к месту назначения его доставить не удалось.
Барокамера, в которой тренировался "первый отряд"
советских космонавтов, исчезла с охраняемой стоянки в Строгино. Аппарат
перевозили для реставрации, но к месту назначения его доставить не удалось.
Экспонат Музея космонавтики под названием "Сурдобарокамера
48" забрал на реставрацию мастер Анатолий Фабричников. Он временно оставил
его на стоянке в Строгино.
А увели камеру люди, которые также представились
реставраторами – причем охранники стоянки даже не проверили у них документы. "Приехали
десять человек, представились мастерами, погрузили капсулу в грузовик, крикнули
"Поехали!" и были таковы", – рассказал один из охранников
журналистам.
Сообщалось, что в этой барокамере тренировался "первый
отряд" – советские космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов и Георгий Гречко.
Мастер Фабричников написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело. Он
отметил, что готов забрать заявление, если злоумышленники вернут ценный
экспонат, пишет
Тем временем в самом Музее космонавтики факт кражи подтвердили.
"Да, барокамеру действительно украли из реставрационного центра в Строгино.
Сейчас ведется следствие, и все детали – это тайна следствия. Мы сами ждем,
когда нам уже расскажут какие-либо подробности", – приводит слова
сотрудницы музея агентство "Москва".
Правда, действительно ли это та самая камера, в которой некогда
тренировались Гагарин и Титов, пока не подтверждено экспертизой. В настоящее
время эксперты как раз работают над тем, чтобы определить автора, время
изготовления, материал. Процесс еще на завершен, так что дать однозначный ответ
специалисты пока не могут.