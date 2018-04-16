Камеры наружного наблюдения, установленные на пересечении Волжского бульвара и улицы Маршала Чуйкова на юго-востоке Москвы, сняли жуткую аварию. Внедорожник Renault после столкновения с автомобилем Subaru вылетел с проезжей части и буквально снес пешехода, ожидавшего разрешающий сигнал светофора на тротуаре.

Камеры наружного наблюдения, установленные на пересечении Волжского бульвара и улицы Маршала Чуйкова на юго-востоке Москвы, сняли жуткую аварию. Внедорожник Renault после столкновения с автомобилем Subaru вылетел с проезжей части и буквально снес пешехода, ожидавшего разрешающий сигнал светофора на тротуаре.Страшное ДТП произошло на пересечении Волжского бульвара и улицы Маршала Чуйкова на юго-востоке Москвы 16 апреля, передает "РЕН ТВ". На записи с камер наружного наблюдения видно, как после столкновения автомобилей Subaru и Renault последний теряет управление и задним ходом вылетает на тротуар, где ожидает разрешающего сигнала светофора пешеход. Мужчина не успел отскочить и оказался под колесами внедорожника. Автомобиль протащил его несколько метров.