Главное управление МВД России по г. Москве при поддержке Благотворительного фонда «Мария» организовывали Пасхальный праздник...

На протяжении 26 лет Главное управление МВД России по г. Москве при поддержке Благотворительного фонда «Мария» организовывает Пасхальные праздники, куда приглашают сотрудников столичной полиции и их дети.На мероприятии присутствовали исполняющий обязанности заместителя начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД Росси по г. Москве полковник внутренней службы Павел Пронькин, президент Благотворительного фонда «Мария» Ольга Мурашева и настоятель храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России по г. Москве протоиерей Александр.Гостям мероприятия представили оперу Сергея Прокофьева по сказке Карло Гоцци «Любовь к трем апельсинам». Спектакль рассказывает о расставании с детством и встрече со взрослым миром.Президент благотворительного фонда «Мария» Ольга Мурашева отметила, что подобные мероприятия дают возможность детям и родителям провести вместе время. Спектакль, который продемонстрирован гостям, поможет юным зрителям постичь и полюбить оперное искусство.В завершение праздничного мероприятия всех гостей ждали сладкие подарки и книга «Приключения Гекльберри Финна».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве