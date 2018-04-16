В Подмосковье все активнее разворачивается протестное движение против свалок. Протестуют жители Клина, Коломны, Троицка, Рузы, Балашихи, Серебряных Прудов.
В Подмосковье все активнее разворачивается протестное движение против свалок. Протестуют жители Клина, Коломны, Троицка, Рузы, Балашихи, Серебряных Прудов.
21 марта в Волоколамске в местную больницу доставили 57 детей, которым стало плохо от удушающего запаха с расположенного рядом с городом полигона Ядрово. Диалога с губернатором Московской области Андреем Воробьевым у жителей города не получилось. Местные жители забросали губернатора снежками, и тот спешно уехал.
попытались разобраться в этом вопросе.
Подмосковье испытывает колоссальную мусорную нагрузку, говорит министр экологии и природопользования области Александр Коган: в Подмосковье захоранивается 20% отходов всей страны. Это 7,92 млн т твердых бытовых отходов (ТБО) из Москвы и 3,8 млн т – из области.
При этом за несколько лет в регионе закрыли 24 полигона, большую часть мусора принимают оставшиеся 15. По информации областного минэкологии, их мощностей хватит на два года.
В прошлом году полигон Кучино под Балашихой был закрыт по личному поручению президента России Владимира Путина. Во время прямой линии с ним жители Кучина пожаловались на постоянные пожары на свалке и бездействие властей. Но власти последние годы тем и занимаются, что закрывают старые свалки. Это и породило проблемы. Весь мусор пришлось свозить на оставшиеся 15 полигонов. Именно на возросший поток мусоровозов и смрад из-за колоссального притока мусора и жалуются подмосковные жители.
В итоге по всему Подмосковью начали собираться многотысячные митинги – в Волоколамске, Клину, Коломне, Троицке, Рузе, Балашихе, Серебряных Прудах и т. д. Жители протестуют не только против существующих свалок, но и против строительства новых.
Часть полигонов должна закрыться, но рядом с частью оставшихся планируется открыть новые, мощность которых может быть еще больше. Например, мощность полигона Ядрово в Волоколамске, который власти пообещали закрыть, составляет 430 000 т в год, но с 2020 г. модернизированный полигон Ядрово будет принимать уже 600 000 т отходов.
Если мы уже сегодня не начнем строить новую инфраструктуру обращения с отходами, через несколько лет нам будет просто некуда девать мусор, – рассказывал Коган в прошлом году. Почему же это не удается?
Рынок в Московской области не структурирован, крупных игроков нет, за последние пять лет в регионе так и не было принято единой программы развития.
В сфере обращения с отходами в области работает порядка 1000 компаний, говорит близкий к областным властям человек. Как правило, эти компании работают внутри одного района: у каждого муниципалитета есть какие-то полигоны и свалки, куда все свозится.
Этому, по его словам, способствовало и решение Росприроднадзора об отмене лицензий на вывоз мусора. Теперь любое ТСЖ или управляющая компания могут вывозить отходы. Скорее всего, предварительно такие отходы не сортируются: ни полезные фракции (пластик, стекло, алюминий), ни фракции 2-й и 3-й степени опасности – медицинские отходы, батарейки, ртутные градусники, лампы и т. д., – продолжает собеседник Ведомостей. Нет операторов, которые бы отвечали за весь цикл работ, связанных со сбором, вывозом, сортировкой, переработкой, захоронением мусора; много нелегальных свалок.
Строить полигоны в границах населенного пункта нельзя, поэтому московские отходы частично перерабатываются и обезвреживаются на столичных же предприятиях, а частично вывозятся на полигоны других регионов. Всего в Москве три мусоросжигательных завода; суммарно на них можно сжечь менее 10% образующегося в столице мусора.
В 2012–2014 гг. мэрия провела девять тендеров на право заключения 15-летних контрактов совокупной стоимостью более 142 млрд руб. Мусор со всех округов, кроме Южного и новой Москвы, теперь вывозят и утилизируют пять компаний. Каждый оператор до конца 2018 г. должен создать сортировочные пункты и полигоны, куда должна уходить отсортированная органика.
В планах строительство восьми мусороперерабатывающих предприятий. Пять из них появятся вблизи действующих полигонов под Клином, Можайском, Коломной, Дмитровом и Волоколамском, чтобы снизить нагрузку на них и по максимуму направлять отходы на вторсырье.
Первые заводы будут введены не раньше 2021 г. При максимальной загрузке они смогут перерабатывать около 2,8 млн т отходов. С учетом растущих объемов заводы Ростеха смогут сжечь примерно пятую часть отходов. Что делать с остальным мусором? Захотели и закрыли все полигоны? Так не получится, – указывает Колганов. – Проблема в том, что ничего безотходного не будет. Надо понимать, что новые полигоны все равно придется открывать.
В России, как и в других странах, тоже нужно внедрять раздельный сбор мусора, считают бывший руководитель Росприроднадзора Олег Митволь и руководитель рабочей группы экспертного совета минэкологии Подмосковья Андрей Пешков. Ведь тогда отпадает необходимость захоранивать весь мусор на полигонах или сжигать его.
Но не все эксперты согласны с тем, что раздельный сбор мусора – панацея. На Западе такое решение принималось более 25 лет назад, когда отсутствовали альтернативные решения. Сейчас доступны технологии автоматизированной сортировки смешанных твердых коммунальных отходов, – комментирует Колганов. – При раздельном сборе жители будут обязаны не только сортировать отходы по видам, но и отделять этикетки, мыть тару. Для этого потребуется использовать воду, моющие средства. А расчетов дополнительного потребления ценнейшего природного ресурса – воды – не проводилось.
Согласно федеральному законодательству до конца мая все регионы должны выбрать операторов по обращению с мусором. Статус регионального оператора присваивается на 10 лет. Такой конкурс объявили и подмосковные власти. Область будет разделена на семь территориальных зон, где будут отдельные подрядчики. Вряд ли выбор региональных операторов решит проблему с ТБО – нужны четкие правила для рынка в целом, считают опрошенные Ведомостями участники рынка.
Отрасль по обращению с отходами пока только формируется, констатирует представитель вице-премьера Александра Хлопонина Наталья Платонова. Необходимо сокращать вывоз мусора на полигоны, стимулировать спрос на вторсырье, создать систему контроля за перемещением отходов, строить мусоросжигательные заводы и проч.