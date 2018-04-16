В Подмосковье все активнее разворачивается протестное движение против свалок. Протестуют жители Клина, Коломны, Троицка, Рузы, Балашихи, Серебряных Прудов.

В Подмосковье все активнее разворачивается протестное движение против свалок. Протестуют жители Клина, Коломны, Троицка, Рузы, Балашихи, Серебряных Прудов.21 марта в Волоколамске в местную больницу доставили 57 детей, которым стало плохо от удушающего запаха с расположенного рядом с городом полигона Ядрово. Диалога с губернатором Московской области Андреем Воробьевым у жителей города не получилось. Местные жители забросали губернатора снежками, и тот спешно уехал.попытались разобраться в этом вопросе.Подмосковье испытывает колоссальную мусорную нагрузку, говорит министр экологии и природопользования области Александр Коган: в Подмосковье захоранивается 20% отходов всей страны. Это 7,92 млн т твердых бытовых отходов (ТБО) из Москвы и 3,8 млн т – из области.При этом за несколько лет в регионе закрыли 24 полигона, большую часть мусора принимают оставшиеся 15. По информации областного минэкологии, их мощностей хватит на два года.В прошлом году полигон Кучино под Балашихой был закрыт по личному поручению президента России Владимира Путина. Во время прямой линии с ним жители Кучина пожаловались на постоянные пожары на свалке и бездействие властей. Но власти последние годы тем и занимаются, что закрывают старые свалки. Это и породило проблемы. Весь мусор пришлось свозить на оставшиеся 15 полигонов. Именно на возросший поток мусоровозов и смрад из-за колоссального притока мусора и жалуются подмосковные жители.В итоге по всему Подмосковью начали собираться многотысячные митинги – в Волоколамске, Клину, Коломне, Троицке, Рузе, Балашихе, Серебряных Прудах и т. д. Жители протестуют не только против существующих свалок, но и против строительства новых.Часть полигонов должна закрыться, но рядом с частью оставшихся планируется открыть новые, мощность которых может быть еще больше. Например, мощность полигона Ядрово в Волоколамске, который власти пообещали закрыть, составляет 430 000 т в год, но с 2020 г. модернизированный полигон Ядрово будет принимать уже 600 000 т отходов.Если мы уже сегодня не начнем строить новую инфраструктуру обращения с отходами, через несколько лет нам будет просто некуда девать мусор, – рассказывал Коган в прошлом году. Почему же это не удается?Рынок в Московской области не структурирован, крупных игроков нет, за последние пять лет в регионе так и не было принято единой программы развития.В сфере обращения с отходами в области работает порядка 1000 компаний, говорит близкий к областным властям человек. Как правило, эти компании работают внутри одного района: у каждого муниципалитета есть какие-то полигоны и свалки, куда все свозится.Этому, по его словам, способствовало и решение Росприроднадзора об отмене лицензий на вывоз мусора. Теперь любое ТСЖ или управляющая компания могут вывозить отходы. Скорее всего, предварительно такие отходы не сортируются: ни полезные фракции (пластик, стекло, алюминий), ни фракции 2-й и 3-й степени опасности – медицинские отходы, батарейки, ртутные градусники, лампы и т. д., – продолжает собеседник Ведомостей. Нет операторов, которые бы отвечали за весь цикл работ, связанных со сбором, вывозом, сортировкой, переработкой, захоронением мусора; много нелегальных свалок.Строить полигоны в границах населенного пункта нельзя, поэтому московские отходы частично перерабатываются и обезвреживаются на столичных же предприятиях, а частично вывозятся на полигоны других регионов. Всего в Москве три мусоросжигательных завода; суммарно на них можно сжечь менее 10% образующегося в столице мусора.В 2012–2014 гг. мэрия провела девять тендеров на право заключения 15-летних контрактов совокупной стоимостью более 142 млрд руб. Мусор со всех округов, кроме Южного и новой Москвы, теперь вывозят и утилизируют пять компаний. Каждый оператор до конца 2018 г. должен создать сортировочные пункты и полигоны, куда должна уходить отсортированная органика.В планах строительство восьми мусороперерабатывающих предприятий. Пять из них появятся вблизи действующих полигонов под Клином, Можайском, Коломной, Дмитровом и Волоколамском, чтобы снизить нагрузку на них и по максимуму направлять отходы на вторсырье.Первые заводы будут введены не раньше 2021 г. При максимальной загрузке они смогут перерабатывать около 2,8 млн т отходов. С учетом растущих объемов заводы Ростеха смогут сжечь примерно пятую часть отходов. Что делать с остальным мусором? Захотели и закрыли все полигоны? Так не получится, – указывает Колганов. – Проблема в том, что ничего безотходного не будет. Надо понимать, что новые полигоны все равно придется открывать.В России, как и в других странах, тоже нужно внедрять раздельный сбор мусора, считают бывший руководитель Росприроднадзора Олег Митволь и руководитель рабочей группы экспертного совета минэкологии Подмосковья Андрей Пешков. Ведь тогда отпадает необходимость захоранивать весь мусор на полигонах или сжигать его.Но не все эксперты согласны с тем, что раздельный сбор мусора – панацея. На Западе такое решение принималось более 25 лет назад, когда отсутствовали альтернативные решения. Сейчас доступны технологии автоматизированной сортировки смешанных твердых коммунальных отходов, – комментирует Колганов. – При раздельном сборе жители будут обязаны не только сортировать отходы по видам, но и отделять этикетки, мыть тару. Для этого потребуется использовать воду, моющие средства. А расчетов дополнительного потребления ценнейшего природного ресурса – воды – не проводилось.Согласно федеральному законодательству до конца мая все регионы должны выбрать операторов по обращению с мусором. Статус регионального оператора присваивается на 10 лет. Такой конкурс объявили и подмосковные власти. Область будет разделена на семь территориальных зон, где будут отдельные подрядчики. Вряд ли выбор региональных операторов решит проблему с ТБО – нужны четкие правила для рынка в целом, считают опрошенные Ведомостями участники рынка.Отрасль по обращению с отходами пока только формируется, констатирует представитель вице-премьера Александра Хлопонина Наталья Платонова. Необходимо сокращать вывоз мусора на полигоны, стимулировать спрос на вторсырье, создать систему контроля за перемещением отходов, строить мусоросжигательные заводы и проч.