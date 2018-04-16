Изъятый амфетамин предназначался для сбыта на территории Петушинского района.

В начале апреля текущего года сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Петушинскому району в ходе проведения оперативных мероприятий на территории города Покров задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении запрещенных веществ. При себе у задержанного находился полимерный сверток с порошкообразным веществом белого цвета, который был изъят и направлен на экспертизу.Результаты исследования показали, что содержимым пакетика является психоактивное вещество амфетамин, общей массой 1,75 грамма.По данным оперативников, противоправной деятельностью подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств занимался на территории Петушинского района в течение двух месяцев. Изъятая партия «синтетики» предназначалась для реализации наркопотребителям бесконтактным способом, через тайники-закладки.В настоящее время следственным отделом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).Расследование уголовного дела продолжается.