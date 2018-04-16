Выявлена закономерность появления данных о якобы применении химического оружия в Сирии. Ее озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.

Выявленазакономерность появления данных о якобы применении химического оружия в Сирии. Ее озвучил начальниквойск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РоссииИгорь Кириллов.По его словам, практика показывает, что информацияо применении химического оружия появляется на фоне успеховправительственных войск. При этом Кириллов добавил, что именно "в ночьс субботу на воскресенье из Думы было выведено большоеколичество боевиков, членов их семей, также их руководство", передает РИА Новости.Ранее член Совета помежнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько выразилмнение, что после того, как Москва, имея на руках весомые доказательства,обвинила Лондон в помощи в инсценировке химической атаки на территории Сирии,страны Запада предпримут новую информационную атаку. Однако он сомневается, чтозападные политики сменят свою риторику. Наоборот, они могут попытаться скрытьсвой позор за информационным шумом от нового голословного нападения.Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания атаковали сирийские объекты,которые имели отношение к химической программе. По Дамаску и Хомсу выпустилиболее 100 ракет – большинство было сбито сирийской системой противовоздушнойобороны, основу которой составляет техника советского производства.Как писали Dni.Ru, поводом для агрессии стало то, что 7 апреля в Думе сирийские войскаякобы применили химическое оружие против повстанцев. Центр по примирениювраждующих сторон провел собственное расследование, но не обнаружил следовприменения химоружия.