Столкновения между правительственными отрядами Национальной гвардии и боевиками идут в городе Дума в Восточной Гуте, есть погибшие и раненые.

Столкновения между правительственными отрядами Национальной гвардии и боевиками идут в городе Дума в Восточной Гуте, есть погибшие и раненые.Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что перестрелка вспыхнула в квартале Эр-Рахмани, где по словам местных жителей, у боевиков в одном из здании размещался крупный склад вооружения.Ранее министерство обороны России сообщило, что 13 апреля был полностью завершен вывод повстанцев из Думы – город покинула 21 тысяча боевиков и членов их семей.16 апреля в городе должны начать работу эксперты Организации по запрещению химоружия, которые прилетели в Сирию специально для того, чтобы провести собственное расследование якобы имевшей место химической атаки со стороны правительственных сил 7 апреля 2018 года в Думе.