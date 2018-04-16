В тюрьме строгого режима американского города Бишопвилл, штат Южная Каролина, произошел бунт. В результате массовых беспорядков, погибли семь заключенных, еще 17 получили ранения.

В тюрьме строгого режима американского города Бишопвилл, штат Южная Каролина, произошел бунт. В результате массовых беспорядков, погибли семь заключенных, еще 17 получили ранения, сообщает CBS.Потасовка между заключенными началась вечером 15 апреля и продолжалась до утра 16-го, рассказал представитель тюремного учреждения Джефф Тэйллон.По словам американца, никто из персонала тюрьмы не пострадал.В тюрьме штата Южная Каролина содержатся около 1,5 тысячи особо опасных преступников. Предыдущий бунт в этом месте произошел в 2015 году.