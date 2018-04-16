Покататься на карусели, полакомиться сладостями и заодно заглянуть к врачу: в Москве прошла благотворительная акция Десант здоровья. Прямо в парке родителям предложили бесплатный медосмотр для детей, при необходимости назначали лечение и выписывали рецепты. Все организовали так, чтобы юные пациенты не испытывали никакого стресса.

Покататься на карусели, полакомиться сладостями и заодно заглянуть к врачу: в Москве прошла благотворительная акция "Десант здоровья". Прямо в парке родителям предложили бесплатный медосмотр для детей, при необходимости назначали лечение и выписывали рецепты. Все организовали так, чтобы юные пациенты не испытывали никакого стресса.— Ушки, носик, и еще слушали меня.— И что тебе врачи сказали?— Ну, мне надо покупать лекарства.Злата уносит с осмотра аптечный рецепт, шпатель ЛОРа — говорит, будет лечить дома мягкие игрушки — и свой первый паспорт — медицинский. "Десант здоровья", который высадился на площади Революции, выдает такой документ каждому ребенку после обследования."Смотрим, и если острое состояние — назначаем лечение. Ну, и просто профосмотр", — говорит врач-оториноларинголог Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Анна Барташвили.Терапевт измеряет рост и вес, делает полный осмотр. Оториноларинголог — один из самых востребованных детских врачей: ухо, горло и нос — тройка нарушителей родительского спокойствия.— Ушки?— Не слышат.— Хотелось бы услышать мнение не только ЛОРа, который в поликлинике, но и еще каких-то других врачей.За день через "Домик здоровья" проходят до ста маленьких пациентов. Никакой предварительной записи и документов — бесплатное обследование всего за 20 минут. Нет пугающих детей больничных стен и долгих очередей."Я считаю, что в таком формате это всегда будет востребовано, потому что между прочим: мы гуляем-отдыхаем, давай-ка посмотрим, что у нас с ребенком", — говорит пресс-секретарь Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Наталья Троицкая."Десант здоровья" совместно с фондом "Спеши делать добро" регулярно приезжает в самые разные города России. Помощь узкопрофильных специалистов уже получили больше шести тысяч детей. В Москве благотворительная акция привлекла посетителей не только доступной медициной, но и развлекательной программой: мастер-классы, ярмарка и концерт."Безусловно, для граждан это еще и возможность познакомиться непосредственно с деятельностью фонда и повысить кредит доверия к некоммерческим и благотворительным организациям", — говорит телеведущая, основатель Благотворительного фонда "Спешите делать добро!" Оксана Фёдорова.Карусели, палатки со сладостями и пасхальные декорации: в такой праздничной обстановке можно не только проверить здоровье своих детей, но и поучаствовать в десятках других акций и помочь абсолютно незнакомым людям. Часть средств, собранных в рамках фестиваля "Пасхальный дар", пойдет на благотворительность.