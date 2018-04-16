злоумышленники на автомобиле проникли на строительную площадку, расположенную на Дмитровском шоссе, и похитили из складов различное имущество...

Сотрудники уголовного розыска УВД по САО совместно с полицейскими ОМВД России по Тимирязевскому району задержали подозреваемых в краже.В полицию обратился сотрудник строительной компании. Он сообщил о краже различного оборудования общей стоимостью 200 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Подмосковье полицейские задержали двоих жителей Московской области. Как было установлено, злоумышленники на автомобиле проникли на строительную площадку, расположенную на Дмитровском шоссе, и похитили из складов 12 кислородных баллонов, 4 ацетиленовых баллона, 300 латунных соединителей и другое имущество.Следствием районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29