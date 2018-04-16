Установлено, что 44-летняя москвичка за денежное вознаграждение осуществила постановку на миграционный учет 17 иностранных граждан...

В ходе обхода вверенной территории участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Гольяново установили факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.Установлено, что 44-летняя москвичка за денежное вознаграждение осуществила постановку на миграционный учет в одном из домов на Хабаровской улице 17 иностранных граждан,заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту дознанием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписка о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495)965-29-73