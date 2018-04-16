17 апреля Валерия отметит полувековой юбилей. Два зала Крокус Сити Холл проданы целиком. Зрители не только услышал все хиты певицы, но и оценят ее отличную физическую форму.

17 апреля Валерия отметит полувековой юбилей. Два зала "Крокус Сити Холл" проданы целиком. Зрители не только услышал все хиты певицы, но и оценят ее отличную физическую форму."Раньше приходили мысли "протюнинговать" себя, что-то изменить, но в жизнь они так и не воплотились, слава богу: насмотрелась на неудачные примеры, – улыбается Валерия, – И если прежде мне казалось, что что хорош бы иметь губы попухлее, то теперь я просто горжусь тем, что у меня есть, а сомневающимся достаточно сравнить фото сейчас и 30-летней давности, чтобы понять, что черты моего лица остались такими же".Идеи перекраивать себя с помощью пластики артистку давно не посещают. "Большая грудь добавляет возраста – это очевидно, – уверяет артистка. – А если говорить о пластике, то я принципиальная противница филлеров. А когда вижу деформированные лица девушек лет двадцати с огромными шубами, маленькими носами и пухлыми щечками, как под копирку, становится прямо страшно"."Считаю, что надо работать с резервами собственной кожи, пробуждая ее к самостоятельной выработке коллагена. Ну, и меньше злиться, завидовать, сквернословит – все это отражается на лице", – объяснила секрет своей молодости и сексуальности артистка."Не могу сказать, что трачу бешеные деньги на красоту – цитирует Валерию . – Я на самом деле еще и экономлю – не употребляю алкоголь, за всю жизнь не выкурила ни одной сигареты. Про генетику не раз говорила: у бабушки в 100 лет не было ни морщин, ни целлюлита"