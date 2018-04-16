Детям запретят вейпы? За продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, или как их называют в народе, вейпов будут штрафовать. Проекты соответствующих законов разрабатывались по предложению членов Молодёжной Думы. Теперь они внесены на рассмотрение Законодательного Собрания. Авторы законопроектов намерены устранить правовой пробел: в то время как продажа табака несовершеннолетним запрещена федеральным законом, на торговлю вейпами никаких ограничений нет.

Детям запретят вейпы? За продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, или как их называют в народе, вейпов будут штрафовать. Проекты соответствующих законов разрабатывались по предложению членов Молодёжной Думы. Теперь они внесены на рассмотрение Законодательного Собрания. Авторы законопроектов намерены устранить правовой пробел: в то время как продажа табака несовершеннолетним запрещена федеральным законом, на торговлю вейпами никаких ограничений нет. При этом вред от них не меньше, а, по некоторым оценкам, даже больше, чем от традиционных сигарет.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания региона: "Хотя наши дети, которые курят вэйпы считают, что это совершенно безвредное, на самом деле - это не так. Есть случаи, к сожалению, такие случаи появились и за рубежом, и в нашей стране, когда дети, подростки просто умирают от курения этих вейпов. Был такой случай в Татарстане, в Санкт-Петербурге, когда ребята, которые курили вейпы по несколько месяцев, просто теряли сознание на уроках и в течение какого-то времени умирали. За рубежом есть ряд случаев, когда происходят быстротекущие онкологические заболевания после курения вейпов. К сожалению, тоже дети умирают. Был случай в Германии, когда вейп просто взорвался и ребёнок тоже погиб. Поэтому мы считаем, что эта инициатива Молодёжной думы по запрету продажи вейпов несовершеннолетним, она правильная, и мы её будем принимать в ближайшее время".По новому закону за продажу вейпов несовершеннолетним можно получить штраф. Для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей и для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. По словам Владимира Киселева, законопроект уже получил положительное заключение. На ближайшем Заксобрании документ утвердят депутаты.