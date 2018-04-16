В период активности клещей от укусов паукообразных пострадало почти 1,6 тысяч россиян. Среди пострадавших более 700 детей.

В период активности клещей от укусов паукообразных пострадало почти 1,6 тысяч россиян. Среди пострадавших более 700 детей.По данным Роспотребнадзора,обращения граждан зарегистрированы в 55 субъектах страны. Среди них выявленлишь один случай инфекционного заболевания.На сайте надзорного органа говорится, что эти данныениже среднемноголетних показателей. На сегодняшний день от клещевого энцефалитапо стране привиты почти 903 тысячи сограждан.Чтобы защитить население от насекомых, специальнуюобработку площадей провели во многих регионах России. Так, при подготовке к открытиюдетских оздоровительных учреждений обработают свыше 37тысяч гектаров территории, передает .Напомним, клещи являются носителями инфекций, относящихся к разряду особо опасных. Они могут вызвать целый ряд заболеваний, относящихся к группе боррелиозов. Также эти инфекции способны повлечь за собой клещевой энцефалит.Медики рекомендуют побеспокоиться о наличии защитной одежды, если вы планируете отдых на природе в местах, где возможно наличие клещей. При необходимости можно приспособить обычную одежду. К примеру, плотно застегните ворот и обвяжите шею платком – риск пострадать от укуса паразита снизится.Также следует уделить особое внимание применению различных лосьонов, мазей или распыляющихся веществ, способных отпугнуть насекомых. Эффективной мерой профилактики для своевременного выявления и удаления клещей с тела и одежды являются периодические взаимоосмотры.