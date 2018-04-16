Чемпионат Владимирской области прошел 14 апреля на базе тира ССК «Динамо-Владимир».

Чемпионат Владимирской области по практической стрельбе из пистолета прошел 14 апреля 2018 года на базе тира ССК «Динамо-Владимир».В соревнованиях участвовали сотрудники Росгвардии и спортсмены из Владимирской, Московской, Тамбовской, Тверской и Нижегородской областей.По результатам турнира спортивно-стрелковый клуб «Динамо-Владимир» занял второе место в командном первенстве в классе «production» и третье место в классе «standard». Также владимирская команда «StandBy» завоевала третье место в командном первенстве в классе «production».