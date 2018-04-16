Авария произошла днем в воскресенье, 15 апреля, в 17.45

Во Владимире пьяный водитель сбил двух женщин, стоящих на тротуаре.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла в воскресенье, 15 апреля, около 17.45. На улице Нижняя Дуброва 62-летний водитель проехал перекресток на зеленый сигнал светофора и повернул налево, где выехал на тротуар.В результате он сбил двух женщин - 56 и 52 лет. Их госпитализировали с многочисленными травмами. На момент ДТП мужчина был пьян. Правоохранители проводят проверку по данному факту.