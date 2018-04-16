Российских
водителей предлагают переаттестовывать каждые десять лет. Однако автолюбителям
можно расслабиться: нововведение затронет только профессионалов, которые
работают за рулем.
Российских
водителей предлагают переаттестовывать каждые десять лет. Однако автолюбителям
можно расслабиться: нововведение затронет только профессионалов, которые
работают за рулем.
С такой инициативой выступили в
Минэкономразвития. Там предложили внести правки в
законопроект Минтранса России о реформе подготовки водителей.
Так, рекомендуется разделение водителей на
профессионалов и любителей. Причем, первым необходимо проходить обучение по
углубленным программам для получения специального штампа в правах. Пока срок
его действия оценивается в пять лет, передает
газета "Известия".
Процесс
переквалификации водителей-профессионалов, которые хотят работать таксистами,
дальнобойщиками или водителями общественного транспорта, предлагается
синхронизовать "со сроком действия водительского удостоверения" — через каждые десять лет.
По нынешней редакции документа, замена водительского удостоверения после
переквалификации каждые пять лет чревата издержками для всех сторон.
По словам председателя центрального совета
Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александра Котова, главная
цель реформы подготовки водителей — повысить безопасность на дорогах.
Профессиональных шоферов нужно готовить, как парикмахеров и поваров, и тратить
на их обучение как минимум год, чтобы повысить качество их работы, отметил эксперт.