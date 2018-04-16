Российских водителей предлагают переаттестовывать каждые десять лет. Однако автолюбителям можно расслабиться: нововведение затронет только профессионалов, которые работают за рулем.

Российскихводителей предлагают переаттестовывать каждые десять лет. Однако автолюбителямможно расслабиться: нововведение затронет только профессионалов, которыеработают за рулем.С такой инициативой выступили вМинэкономразвития. Там предложили внести правки взаконопроект Минтранса России о реформе подготовки водителей.Так, рекомендуется разделение водителей напрофессионалов и любителей. Причем, первым необходимо проходить обучение поуглубленным программам для получения специального штампа в правах. Пока срокего действия оценивается в пять лет, передаетгазета "Известия".Процесспереквалификации водителей-профессионалов, которые хотят работать таксистами,дальнобойщиками или водителями общественного транспорта, предлагаетсясинхронизовать "со сроком действия водительского удостоверения" — через каждые десять лет.По нынешней редакции документа, замена водительского удостоверения послепереквалификации каждые пять лет чревата издержками для всех сторон.По словам председателя центрального советаМежрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александра Котова, главнаяцель реформы подготовки водителей — повысить безопасность на дорогах.Профессиональных шоферов нужно готовить, как парикмахеров и поваров, и тратитьна их обучение как минимум год, чтобы повысить качество их работы, отметил эксперт.