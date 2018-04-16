Специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер пригрозил России новыми санкциями. По его мнению, отменять санкции было бы неверным сигналом. Также он предостерег Италию от одностороннего снятия санкций.

Специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер пригрозил России новыми санкциями.В интервью итальянской газете La Stampa он заявил, что Россия не соблюдает обязательства по применению минских договоренностей. Также он обвинил Россию в совершении атаки применением нервно-паралитического газа в Великобритании. В связи с этим санкции необходимо сохранять и, возможно, усиливать."Отменять санкции точно было бы неверным сигналом. Мы должны гарантировать, что санкции останутся в силе, а, возможно, и ужесточатся из-за действий России", — сказал Волкер.Кроме того, как сообщает "Интерфакс", он предостерег Италию от одностороннего снятия ограничительных мер в отношении Москвы. Он напомнил, что это меры не итальянские, а европейские, и их несоблюдение может вызвать проблемы с Брюсселем.Также он высказался за приостановку проекта газопровода "Северный поток-2", так как он "укрепляет зависимость Европы от российского газа". По его мнению, нужно продолжать развитие и доступ к нероссийским источникам поставок, то есть к американским, норвежским, африканским и катарским.В интервью Волкер затронул также тему ударов по Сирии, которые западная коалиция нанесла в ночь на 14 апреля. Он подчеркнул, что цель этих ударов – "не нанести ущерб Сирии или спровоцировать конфликт с Россией, а остановить использование химического оружия и заложить основы для окончания конфликта".