Стали известны выводы экспертов о причинах смертоносного пожара в торговом центре Зимняя вишня. К трагедии привело замыкание, вызванное протечкой через крышу здания.

Стали известны выводы экспертов о причинах смертоносного пожара в торговомцентре "Зимняя вишня". К трагедии привелозамыкание, вызванное протечкой через крышу здания.Неожиданную причину ЧПустановили специалисты исследовательского центра экспертизы пожаровСанкт-Петербургского университета государственной пожарной службы МЧС России. Несработали автоматические выключатели, которые используются для защиты отзамыканий и токовой перегрузки, приводящих к перегреву электропроводки ипоследующему пожару.Как полагаютэксперты, короткое замыкание могло быть вызвано протечками через крышу. Снег скрыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода, которые"коротнули", передает "Коммерсант".Материал дополняется