Стали известны выводы экспертов о причинах смертоносного пожара в торговом
центре Зимняя вишня. К трагедии привело
замыкание, вызванное протечкой через крышу здания.
Стали известны выводы экспертов о причинах смертоносного пожара в торговом
центре "Зимняя вишня". К трагедии привело
замыкание, вызванное протечкой через крышу здания.
Неожиданную причину ЧП
установили специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров
Санкт-Петербургского университета государственной пожарной службы МЧС России. Не
сработали автоматические выключатели, которые используются для защиты от
замыканий и токовой перегрузки, приводящих к перегреву электропроводки и
последующему пожару.
Как полагают
эксперты, короткое замыкание могло быть вызвано протечками через крышу. Снег с
крыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода, которые
"коротнули", передает "Коммерсант".
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