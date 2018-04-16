Спортчмен
Илья Ковальчук с размахом отпраздновал 35-летие. На его вечеринке в честь именин заметили интересную
парочку: поющую ведущую Ольгу Бузову и хоккеиста Александра
Радулова.
Спортчмен
Илья Ковальчук с размахом отпраздновал 35-летие. На его вечеринке в честь именин заметили интересную
парочку: поющую ведущую Ольгу Бузову и хоккеиста Александра
Радулова.
Ковальчук устроил банкет для родных и близких в одном из
столичных ресторанов. На
фотографиях с праздника, которые позже были опубликованы в Сети, можно увидеть
многих известных людей: Александра Радулова, Андрея Кириленко, Сергея
Широкова, Виталия Фридзона, Тимура Батрутдинова, Гарика Харламова и других. В
числе приглашенных артистов были Полина Гагарина и Тимати. Торжество
продолжалось до глубокой ночи.
После посиделок в ресторане именинник
и некоторые гости отправились в караоке-клуб, чтобы продолжить веселиться. Туда
же, при параде, приехала Бузова.
Начинающая
певица исполнила несколько своих синглов и с радостью дала парочку автографов. Александр Радулов, не отходил от Бузовой. Молодые люди беззастенчиво
флиртовали и оживленно беседовали. Было заметно, что спортсмену и артистке
очень нравится проводить время вдвоем.
Добавим, что Ольга
Бузова в декабре 2016-го развелась с футболистом московского "Локомотива"
Дмитрием Тарасовым. Разрыв стал для нее тяжелым испытанием. На
протяжении длительного периода времени она не хотела заводить романтические
отношения, потому что разочаровалась в мужчинах.
Радулов же, летом
2017 года официально расстался с супругой гимнасткой Дарьей Дмитриевой, с
которой прожил всего два года. У пары есть сын Макар. Сейчас сердце спортсмена
свободно.