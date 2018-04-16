Спортчмен Илья Ковальчук с размахом отпраздновал 35-летие. На его вечеринке в честь именин заметили интересную парочку: поющую ведущую Ольгу Бузову и хоккеиста Александра Радулова.

СпортчменИлья Ковальчук с размахом отпраздновал 35-летие. На его вечеринке в честь именин заметили интереснуюпарочку: поющую ведущую Ольгу Бузову и хоккеиста АлександраРадулова.Ковальчук устроил банкет для родных и близких в одном изстоличных ресторанов. Нафотографиях с праздника, которые позже были опубликованы в Сети, можно увидетьмногих известных людей: Александра Радулова, Андрея Кириленко, СергеяШирокова, Виталия Фридзона, Тимура Батрутдинова, Гарика Харламова и других. Вчисле приглашенных артистов были Полина Гагарина и Тимати. Торжествопродолжалось до глубокой ночи.После посиделок в ресторане именинники некоторые гости отправились в караоке-клуб, чтобы продолжить веселиться. Тудаже, при параде, приехала Бузова.Начинающаяпевица исполнила несколько своих синглов и с радостью дала парочку автографов. Александр Радулов, не отходил от Бузовой. Молодые люди беззастенчивофлиртовали и оживленно беседовали. Было заметно, что спортсмену и артисткеочень нравится проводить время вдвоем.Добавим, что ОльгаБузова в декабре 2016-го развелась с футболистом московского "Локомотива"Дмитрием Тарасовым. Разрыв стал для нее тяжелым испытанием. Напротяжении длительного периода времени она не хотела заводить романтическиеотношения, потому что разочаровалась в мужчинах.Радулов же, летом2017 года официально расстался с супругой гимнасткой Дарьей Дмитриевой, скоторой прожил всего два года. У пары есть сын Макар. Сейчас сердце спортсменасвободно.