С парковки в Москве украли экспонат Музея космонавтики - сурдобарокамеру СКБ-48, в которой проходили испытания Юрий Гагарин, Георгий Гречко, Герман Титов и другие легендарные советские космонавты. Примечательно, что хватились ценного экспоната только спустя полгода после того, как его там оставили.

С парковки в Москве украли экспонат Музея космонавтики — сурдобарокамеру СКБ-48, в которой проходили испытания Юрий Гагарин, Георгий Гречко, Герман Титов и другие легендарные советские космонавты.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, с заявлением о краже экспоната со стоянки на 1-й Лыковской улице в полицию обратился эксперт Музея космонавтики по пилотированию полетов.Примечательно, что хватились ценного экспоната практически через полгода: судя по показаниям заявителя, он мог быть украден в период с 19 октября 2017 года по 8 апреля нынешнего года.По предварительным данным, ущерб составил 300 тысяч рублей, хотя такой экспонат сложно для истории космонавтики оценить в деньгах.Подозреваемых ищут. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".При этом, как уточняет телеграм-канал Mash, барокамеру должны были отреставрировать к Дню Космонавтики. Мастер Анатолий Фабричнов забрал ее из Музея Космонавтики и оставил на охраняемой стоянке в московском районе Строгино. В начале апреля Фабричнов вернулся за капсулой, но найти ее не смог. Охранники же ему сообщили, что капсулу забрали другие "реставраторы".По их словам, приехали десять человек, представились мастерами, погрузили капсулу в грузовик, сказали "Поехали!" и скрылись. Отмечается, что охранники документы у них не проверяли.