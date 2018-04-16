На фоне недавнего удара США и Великобритании по Сирии президент Франции засобирался в Россию. Несмотря на то, что визит Эмманюэля Макрона готовился еще давно, в Москве были уверены, что глава Пятой республики отменит поездку, поскольку он занял достаточно жесткую позицию и в деле Скрипалей, и в сирийском вопросе.

На фоне недавнего удара США и Великобритании по Сирии президентФранции засобирался в Россию. Несмотря на то, что визит Эмманюэля Макрона готовилсяеще давно, в Москве были уверены, что глава Пятой республики отменит поездку, посколькуон занял достаточно жесткую позицию и в деле Скрипалей, и в сирийском вопросе.Макрон едет на поклон к Путину и этому есть несколькообъяснений, полагает политолог и публицист Армен Гаспарян. Прежде всего, те антироссийскиесанкции, которые лоббировали США и заставляли европейцев к ним присоединяться,очень больно ударили по французскому бизнесу."На Западе бизнес имеет обыкновение ставить политикамсвои условия. Мы еще помним тезис советского агитпропа, который 30 лет назад утверждал,что у руля капиталистических стран стоят промышленники. Во многом сейчас этотак и есть", – уверен эксперт. По словам Гаспаряна, свое недовольство антироссийскимисанкциями европейские бизнесмены никогда не скрывали.Кстати, за последние годы ни одна французская компания изпочти 500 не покинула российский рынок. Несмотря на санкции, прямыефранцузские инвестиции в экономику нашей страны увеличились в 2016 году на два с половиной миллиарда долларов, а товарооборот двух стран вырос на 14%.Как говорил президент Владимир Путин на встрече с Макроном в мае 2017 года, есть такие фундаментальные интересы народов России и Франции,которые существуют вне зависимости от текущей политической конъюнктуры, иименно они являются ориентиром в деятельности руководства обоихгосударств.Вторая причина, по которой Макрону приспичило нанести визитв Россию – судьба подзабытого нормандского формата. Если в начале 2017 года затуханиеего работы можно было списывать на то, что предыдущий президент Олланд всеразвалил, потом было не до встреч четверки из-за парламентских выборов, тосейчас время упущено и надо собирать осколки этого политического инструмента."Франция является одной из великих европейских держав.И не дело такому государству регулярно наблюдать, как об его гарантии Украина вытираетноги, не выполняя ни одного пункта минских соглашений", – сказал Гаспарян.По его мнению, Макрон постарается воспользоваться представившейсяему возможностью еще и скрутить фигу Трампу. "Европейские политики неожидали того давления, которое было оказано на Старый Свет из-за океана итеперь им надо постараться найти некий альтернативный план действий", -отметил публицист в интервью Dni.Ru.Визит Макрона планировался несколько месяцев назад. В первуюочередь, он связан с экономическими интересами Франции и ее компаний, таких какTotal иRenault-Nissan, уточнил политолог ДмитрийАбзалов. По его мнению, Макрону хочется показать всему миру, что он у негодостаточно опыта, чтобы успешно взаимодействовать с такими крупными игроками намеждународной арене, как Россия.Военный удар по Сирии носил, прежде всего, политические цели.Выступив чуть ли не спасителем России, Макрон таким образом пытался заработатьполитические очки внутри страны и в Евросоюзе в целом. Если верить президентуФранции, то именно он убедил союзников по антиасадовской коалиции в том, что неследует наносить удары по российским объектам в Сирии."Сейчас Макрон пытается сыграть роль основногопереговорщика с Москвой. Если бы у США с Россией было бы глобальное противостояние,то французский президент, конечно же, никуда не собирался бы", – сказалАбзалов в интервью Dni.ru.По словам политолога, удары по Сирии открывают хорошее окновозможностей именно для Макрона в качестве основного агрегатора выстраиванияпереговорного процесса с Москвой. Правда, непонятно, зачем при этом президентФранции делает достаточно злобные выпады в сторону Кремля.В частности, уже после ударов по Сирии он в очередной раз выразилубеждение, что российская сторона причастна к химической атаке в ВосточнойГуте. Французский лидер также заявил, что между Россией и Турцией послеамериканского ракетного удара неизбежно появятся противоречия. Правда на эту колкостьуже ответили в Анкаре: глава МИД Мевлют Чавушоглу сказал, что слова Макрона о такихпротиворечиях – абсолютно популистские.