Защитник Спартака Георгий Тигиев приступил к тренировкам в общей группе чемпионов России. 22-летний футболист полностью восстановился после тяжелой травмы колена.

Защитник "Спартака" Георгий Тигиев приступил к тренировкам в общей группе чемпионов России. 22-летний футболист полностью восстановился после тяжелой травмы колена.В сентябре во время матча с "Тосно" Георгий получил травму колена – разрыв крестообразной связки. Тигиеву потребовались операция и длительное восстановление. Футболисту пришлось пропустить большую часть сезона.Теперь Тигиев восстановился и присоединился к общей группе. Георгий сможет сыграть в оставшихся матчах. Еще один игрок красно-белых полузащитник Джано Анаидзе, перенесший подобную травму, в понедельник приступил к занятиям в тренажерном зале.