Два взрыва прогремели ночью во время пожара на складе бывшего опытного завода в подмосковной Электростали, где располагался частный лакокрасочный цех. Оставшиеся без оконных стекол жители города сняли на видео сильный пожар, который было видно за несколько километров от места инцидента.

Два взрыва прогремели ночью во время пожара на складе бывшего опытного завода в подмосковной Электростали, где располагался частный лакокрасочный цех. Оставшиеся без оконных стекол жители города сняли на видео сильный пожар, который было видно за несколько километров от места инцидента.Представители городской администрации отмечают, что огонь на Лесной улице вспыхнул в 03:46 понедельника, однако жители сообщают, что первый взрыв прогремел около 03:30. Хлопок был настолько мощным, что взрывной волной выбило стекла в расположенных недалеко домах и промышленных зданиях. Ночное небо озарила яркая вспышка."Спортивная (улица) без света осталась. Нас трясло, дом ходил ходуном. Хотели брать детей и бежать, но после взрыва такая тишина наступила, что мы думали все", — отметила Ирина Абрамова.На борьбу с огнем у пожарных ушло более четырех часов, причем примерно через час после их прибытия прогремел второй взрыв. В обоих случаях взрывались бочки с растворителем (по другой версии, обувным клеем).На кадрах с места видно разрушенную стену бывшего опытного завода "Атомспецконструкция" и фрагменты разрушенного оборудования."Юбилейную (улицу) от первого взрыва аж подбросило, второй при закрытых пластиковых окнах было слышно. На улице воняет горелой химией. Детей в школу не повела", — дополнила картину Татьяна Бектимирова.В результате инцидента, в причинах которого сейчас разбираются следователи, пострадал один сотрудник предприятия — он получил многочисленные порезы и ссадины. Нанесенный взрывами ущерб только предстоит установить.