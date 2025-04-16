Недельное похолодание спровоцировало множество аварий и отменило общегородской субботник.

Недельное похолодание спровоцировало множество аварий и отменило общегородской субботник.Сталкивались и переворачивалисьАпрельский снегопад, накрывший владимирский регион неделю назад, стал неприятной неожиданностью для автомобилистов и спровоцировал десятки аварий.Той же ночью коммунальная техника вышла на улицы Владимира для борьбы с последствиями весенней метели. 80 дворников вручную чистили тротуары и остановки. В городском управлении дорог признались, что к непогоде были готовы, но непрекращающийся снег мешал уборке.Несмотря на то что дорожники всю ночь боролись со снегопадом, аварий избежать не удалось. За первые сутки непогоды в области произошло более 80 ДТП, в 14 из них пострадали люди, есть погибший.Около часа ночи в Петушинском районе 41-летний водитель снегоболотохода при движении в направлении деревни Поляны выехал за пределы проезжей части и допустил опрокидывание транспортного средства. Водитель погиб на месте.Утром 9 апреля в г. Александрове на ул. Советской 47-летний шофёр автобуса ПАЗ при движении со стороны ул. Ленина в сторону ул. Балакиревской на регулируемом перекрёстке в тот момент, когда светофор уже мигал жёлтым, не предоставил преимущества легковушке ВАЗ – последняя ехала по главной дороге. После этого автобус вылетел на встречку и столкнулся с «Ниссаном», которым управлял 51-летний водитель. В результате ДТП водитель отечественного авто и его пассажирка, 61-летняя женщина, госпитализированы.Непогода не пожалела и пешеходов. Так, 8 апреля в Коврове на регулируемом перекрёстке ул. Шмидта и ул. Лопатина «Лада» совершила наезд на 57-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги на запрещающий красный сигнал светофора. В результате пешехода госпитализировали.Чистота отменяется?Апрельские снегопады скорректировали и даты общегородских субботников. В этом году весенняя уборка началась на две недели раньше обычного – из-за тёплой и бесснежной погоды в марте. Власти Владимира решили провести этой весной не два, а три субботника – в конце марта, в середине и конце апреля.В первый раз трудовые коллективы владимирских предприятий и организаций, чиновники, студенты и волонтёры вышли на улицы с лопатами и граблями 23 марта. Тогда ген­уборка прошла довольно продуктивно.А вот второй субботник отменили, поскольку жителям пришлось бы собирать мусор по колено в грязи под накрапывающим дождём.При этом конечную дату месячника из-за капризов погоды пока не называют.