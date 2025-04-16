Гражданин Германии Максим Житников попросил Владимира Путина помочь с получением российского гражданства. Как рассказали в УМВД области, иностранец переехал в Россию из-за пропаганды в

Гражданин Германии Максим Житников попросил Владимира Путина помочь с получением российского гражданства. Как рассказали в УМВД области, иностранец переехал в Россию из-за пропаганды в Европе нетрадиционных ценностей. Диалог с Президентом состоялся по видеосвязи во время расширенного заседания Президиума Государственного Совета РФ в Доброграде. Максим Житников рассказал, что женат на русской женщине и имеет с ней двоих