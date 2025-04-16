В мэрии объяснили причины задержки ремонта на улице Разина. Дорогу должны были открыть для проезда транспорта два дня назад, 14 апреля. Но до сих пор на месте стоят бетонные блоки. Речь об

В мэрии объяснили причины задержки ремонта на улице Разина. Дорогу должны были открыть для проезда транспорта два дня назад, 14 апреля. Но до сих пор на месте стоят бетонные блоки. Речь об участке в районе домов №26 и №69. Там проводились два вида работ. Водоканал занимался плановым ремонтом, который и закончился вовремя – 14 апреля.