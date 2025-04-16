Под следствием оказался и его заместитель.

По делу о получении взяток в крупном размере задержаны начальник и его заместитель исправительной колонии №2 во Владимирской области. Пресс-служба УФСБ сообщила, что в результате совместной операции с ОСБ УФСИН выявлена коррупционная деятельность не только сотрудников колонии, но и адвоката, а также троих заключенных.Следствие установило, что заключенные с помощью адвоката передали две взятки по 300 тыс. рублей каждая для решения вопроса о смягчении наказания. Кроме того, они договорились о выплатах за улучшение условий содержания и оформление поощрений для последующего ходатайства об условно-досрочном освобождении.Напомним, ранее мы писали, что