Обнаруженная во время реставрации Дома Радио живопись предположительно выполнена художником Михаилом Васильевым.

Обнаруженная во время реставрации Дома Радио живопись предположительно выполнена художником Михаилом Васильевым. Ранее мастер работал над росписью Кронштадтского Морского собора. На его участие в оформлении интерьеров здания указывают архивные документы о строительстве дома Благородного собрания. Реставрация и адаптация Дома Радио к современному использованию проходит в рамках проекта банка ВТБ.Работу Михаила Васильева над росписью подтверждает запись в смете Благородного собрания о выплате за отделку «русской столовой». На историческом строительном плане это помещение соответствует месту, где при демонтаже поздних конструкций были найдены фрагменты живописи. В архивах есть информация, что художник также расписывал своды Дома Радио. Его работа располагалась под наиболее известной живописной композицией здания – панно Гавриила Горелова «Диана на охоте».«Новые исторические факты усиливают ценность обнаруженных фрагментов живописи. Пока мы предполагаем, что они могут быть частью творческого наследия выдающихся мастеров своего времени. Историко-культурное исследование позволит нам детально оценить их состояние и подобрать наиболее оптимальный подход для реставрационных работ», − сообщила Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ.«Известно, что архитектор Дома Радио – Василий Косяков – приглашал для работы над строительством Благородного собрания тех же подрядчиков, которые работали над возведением Кронштадтского Морского собора. Среди них был и художник Михаил Васильев, известный своими росписями и эскизами, созданными для собора. Это еще одно доказательство в пользу нашей версии об авторстве найденной живописи, которая придает ей особую художественную ценность», − отметила Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация».Михаил Меркулович Васильев родился 14 января 1861 года в деревне Нечаевка Саратовского уезда. В 1888 году поступил вольнослушателем в Санкт-Петербургскую Академию художеств, где учился до 1893 года. Принимал участие в отделке православных церквей в западных губерниях России и в европейских странах. Заслужил признание как один из специалистов по «неорусскому» стилю.Роспись, закрашенная масляной краской, была обнаружена в процессе разбора обшивок стен в помещении на пятом этаже Дома Радио. Лабораторные исследования установили, что она выполнена с использованием натуральных пигментов и относится к началу XX века – периоду постройки здания Благородного собрания. Специалисты провели работы по ее укреплению и консервации.СправкаДом Радио – здание на углу Малой Садовой и Итальянской улиц, построено в 1912–1914 годах по проекту Василия Косякова для Благородного собрания. В 1933 году здание заняло Ленинградское радио. С 2019 года – центр культуры и искусств, официальная резиденция оркестра, хора и танцевальной труппы musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса.